Non, taguer des croix gammée sur les Tesla n’est pas une bonne idée

… en plus de faire de vous des gros cons, des incultes et des hypocrites.

Cette image fait le tour des réseaux sociaux depuis jours :



Oui Elon Musk a fait un salut Nazi, et il est indubitable qu’il a des idées d’extrême-droite, soutient un groupe d’extrême-droite et même, qu’il se place directement dans le mouvement des néo-nazis.

Et alors ? Ça justifie ces dégradations ?

Musk également un entrepreneur et un investisseur qui possède de nombreuses entreprises, dont Tesla. Il n’a pas inventé ni fondé Tesla, d’ailleurs. Il l’a racheté. Que le succès de sa boîte soit lié à Musk, c’est sans aucun doute.

Mais alors pourquoi s’arrêter là ?

Taguez les VolksWagen alors. Ils ont été directement fondés par le parti Nazi en 1937.

Ah et donc aussi Audi, Skoda, Séat, Porsche, Bugatti, Lamborghini, MAN… Qui leur appartiennent aussi, suite à des rachats (un peu comme Tesla par Musk, donc).

Et sans oublier BMW (et donc Rolls-Royce et Mini aussi), qui a fabriqué des avions pour l’armée allemande durant la guerre, et Mercedes-Benz (incluant Smart), qui a également produit du matériel pour le Troisième Reich. Et que dire de Renault dans ce cas, dont le passé est plus ou moins trouble également ? Ou encore Toyota, dont certains véhicules contiennent des moteurs Tesla ? Il vous faut d’autres exemples ou c’est bon ?

Ensuite, une chose très importante.

Que vous — vous — refusiez d’acheter du matériel, voitures ou autre, à des marques en fonction des penchants politiques de leur PDG, c’est tout à fait dans votre droit.

Mais sachez que tout le monde ne fonctionne pas comme ça : on n’achète pas tous nos fournitures en fonction du bord politique du PDG d’une enseigne.

Et même si on était au courant du bord politique du PDG d’une enseigne, on aurait encore le droit de s’en foutre. Tout n’est pas toujours politique chez tout le monde. Peut-être que pour vous, si, mais pas chez tout le monde. La majorité des gens achètent davantage par besoin technique ou par désir de mode, plus que par acte politique. Et c’est quelque chose de tout à fait valable.

Au fait vous êtes déjà allés à IKEA ?

Ou vous possédez un téléphone ou un ordinateur ?

Non parce que le fondateur d’IKEA a été membre des jeunesses hitlériennes (ou leur équivalent en Suède, à l’époque), et les téléphones et ordinateurs utilisent des sciences mises au point en partie par des nazis aussi.

Ça en fait des nazis, non, derrière le prisme des amalgames faciles ?

Les clients de Tesla en particuliers n’échappent pas à tout ça : leurs voitures sont techniquement plus avancées que tout le reste sur un paquet d’aspects. La plupart des gens les achètent pour ça et rien d’autre.

En fait, on assiste même à l’effet inverse : de plus en plus de possesseurs de véhicules Tesla cherchent à changer de voiture à cause de l’attitude de Musk depuis quelque temps.

Précisément pour ne pas continuer à se véhiculer avec l’image de Musk collée à eux. D’autres mettent des stickers anti-Musk, bref, sont dégoûtés par lui autant que le reste du monde. Bien-sûr il y aura toujours des fans de l’entrepreneur qu’il est, tout en étant pas du tout fan de sa politique (un point de vue tout aussi valide), et évidemment des gens qui iront le supporter précisément pour sa politique (pas fan personnellement de ces gens, mais c’est leur droit aussi dans un pays libre).

Aussi, le fait que Musk montre son visage d’extrême droite est relativement récente. Il n’était pas présenté comme ça avant de virer totalement pro-Trump.

Quelqu’un qui achète une Tesla en 2015, bien avant tout ça, ne peut pas être accusé d’être un nazi pour ça, parce que Musk vire à droite en 2024.

PS : non, je ne roule pas en Tesla. Non je ne veux pas rouler en Tesla. Non je ne suis pas un fanboy de Musk.

Mais oui, je dénonce ces crétins que je considère au moins aussi cons que les néo-nazis qu’ils disent combattre (avec des méthodes qu’ils leur empruntent pourtant).