Haha, ça me fait rire.

Ce Tweet :

je vous présente la croix de baptême de mon fils...1 cm de long...la maîtresse lui a demandé de la cacher...signe ostentatoire ?🤨bientôt il faudra avoir honte d être blanc et chrétien ?🧐#reconquete #parentsvigilants #VAPlus #charlottedornellas

Les FAFs qui se sont battus contre les voiles et les signes musul … religieux pleurent désormais qu’on leur demande de masquer les croix de baptême.

Je lol : alors ça fait drôle hein de goûter à sa propre médecine hein ?

En tout cas, ça prouve une fois encore que personne n’a rien compris à la laïcité.

La laïcité ne signifie pas que l’on doive tout cacher, ni en public, ni ailleurs.

La laïcité signifie que l’État n’a pas à se mêler de la religion et des croyances des gens, et qu’elle doit traiter tout le monde de façon égale.

C’est juste une sous-branche du principe d’égalité et de neutralité.

Réciproquement, ça signifie aussi que les gens n’ont pas le droit d’opposer à l’État des règles issues de leurs croyances.

Par exemple, si ma religion me dit que je dois dévaliser une bijouterie une fois par an, ma religion ne sera pas une excuse pour le tribunal qui me jugera.

Du coup faut interdire les croix ou pas ?

À vous de me dire : faut-il interdire les burkas aussi ?

La réponse doit être la même dans les deux cas : la laïcité dit que l’État ne doit pas favoriser une religion sur une autre, on ne peut donc pas interdire les burkas et autoriser les croix.

Mais il semble que la société a choisi depuis longtemps : les burkas doivent être cachées. Très bien. Dans ce cas les croix aussi. Vous l’avez voulu. Assumez.

Perso, je ne suis pas pour le fait de tout cacher ou interdire. De toute façon c’est impossible : le nom des jours de la semaine, notre calendrier, et même le nombre d’heure dans une journée proviennent de faits religieux. On ne va pas changer tout ça en plus de milliers d’autres choses. Enfin j’espère.

Je suis pour n’interdire ni croix, ni burka (qui est ici pris en exemple).

Mais visiblement cet avis était minoritaire à l’époque où le législateur, poussé par des manifestations à gogo, a décidé au nom de la laïcité que tous les signes religieux devaient être masqués, faisant, de facto, de la France un pays non laïque où l’expression de sa religion était gouvernée par l’État.

Ironique, non ? À moins que tout ça c’était pas de la laïcité, mais de l’islamophobie, mais je n’oserai pas dire ça. Enfin je crois.

image d’en-tête d’Antony