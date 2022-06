Je suis tombé sur ce tweet qui traite d’un sujet récurent à propos des voitures électriques : les métaux rares utilisés :

L’ironie ici, c’est qu’il souligne la pollution engendrée par le lutécium pour dénoncer les EV, quand ce métal est utilisé dans les raffineries pétrolières et que les batteries d’EV contiennent 0 % de terres rares.

C’est savoureux, non ?

Précisons tout de même quelques trucs.

Déjà, son tweet est une capture d’écran d’un petit paragraphe sur le lutécium. Je ne sais pas si ce paragraphe vient d’un exposé plus général sur les EV (et qui serait alors totalement à charge et complètement faux), toujours est-il que l’auteur du tweet fait ce rapprochement et c’est sur ça que je réagis et je vais donc rester dans le contexte de l’automobile également.

Car l’auteur se trompe : ce rapprochement est une erreur : le lutécium n’est pas utilisé dans les EV, et encore moins dans les batteries des EV (qui ne contiennent d’ailleurs aucune terre-rare).

Les terres-rares, au passage, ce sont les éléments chimiques de la ligne des lanthanides sur le tableau périodique (la deuxième ligne en partant du bas, qui débute par le lanthane — d’où les lanthanides). Le néodyme ou le samarium font partie des terres-rares. Ces deux derniers, parmi d’autres éléments, sont utilisés dans les EV, mais pas dans la batterie. Ils sont utilisés dans les moteurs : on les utilise dans les aimants présents dans les moteurs, et dans les aimants en général. Donc aussi bien ceux des disques durs d’ordinateur, que certains aimants de hauts parleurs, que les aimants pour ramasser les boules à la pétanque.

Notons en plus que certaines voitures électriques n’utilisent pas du tout aimants dans leurs moteurs. C’est le cas de la Renault Zoé et Mégane E-Tech, certaines Tesla (tous les Roadsters, certains S, 3, X, Y), l’Audi e-Tron, la BMW iX3, iX, I5, la Smart EQ, la Mercedes EQC…

C’est souvent un choix délibéré pour s’en passer, car le principal producteur de néodyme est la Chine, qui limite fortement les exportations pour son propre marché. Aussi, si ces métaux ne sont pas rares, ils ne sont pas communs non plus et restent cher, car la demande est forte.

Si l’on revient au lutécium : c’est le moins commun des lanthanides, et ses applications sont vraiment très limitées. En aucun cas on ne l’utilise dans les EV. Une de ses applications est plutôt le craquage d’hydrocarbures dans les raffineries pétrolières. D’où l’ironie initiale qui m’a fait rire : les pétrole, c’est pour les voitures thermiques, pas les EV.

Enfin, le lutécium se trouve à 0,5 ppm dans la croûte terrestre.

C’est plus que l’argent (0,1 ppm), que l’on va jusqu’à mettre dans les confiseries (additif E174) ou qu’on tire en l’air pour faire pleuvoir.

Plus ironique encore : le platine (0,001 ppm) ou le palladium (0,0006 ppm) sont autant sinon plus rares que l’or (0,001 ppm) et donc 100 fois plus rare que la plus rare des terres rares — le lutécium — et sont utilisés… dans les voitures thermiques, au sein des pots d’échappements catalytiques… d’où ils sortent et se retrouvent dans la nature et où ils ne font rien de bien.

Donc bon. À un moment, faut arrêter.

Pour ma part, je suis de façon très attentive les questions liées à la pollution liée aux EV. Aussi, si on veut être pris au sérieux, la moindre des choses c’est de ne pas dire n’importe quoi.

Surtout qu’il n’y a pas besoin de fabuler des conneries : il y en a bien assez de pollutions bien réelles liées aux voitures électriques.

Car non, je n’ai jamais dit que ça ne polluait pas : la pollution est juste très différente. À la fois des voitures thermiques, et de ce que la majorité des gens pensent, veulent penser, ou que sont poussés à penser.

Les sources :