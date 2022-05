ING ferme sa filiale française et les clients sont invités à changer de banque. Ils ont fait un partenariat avec Boursorama, qui ont à quelque chose près les mêmes solutions bancaires.

Ce partenariat inclut également une procédure simplifiée pour migrer d’une banque à l’autre.

Je viens de recevoir le courrier d’ING m’indiquant la marche à suivre. Je dois dire que la procédure est très simple à faire : tout est déjà prérempli et y a pratiquement plus qu’à choisir le type de compte qu’on voudra chez Boursorama et de signer (électroniquement) les documents.

En plus, l’ouverture du compte donne une prime (80 €), l’activation de la mobilité bancaire donne une prime (50 €), et l’ouverture d’un livret A chez Boursorama donne une prime aussi (50 €). Pas mal.

Par contre, le site de Boursorama est un véritable foutoir. Je pensais qu’on avait dépassé l’époque des sites surchargés de boutons, de liens et d’encarts, mais faut croire que non (ou alors ING, Twitter ou Google m’ont habitués à des outils simples et clairs).

Voilà pour vous donner une idée, des captures d’écran des espaces clients chez ING :



Ce n’est pas parfait, mais c’est clair.

Il y a l’essentiel, les éléments sont clairements distingués, et à peu près organisés correctement.

Les liens et les autres fonctions sont planqués dans des menus ou en bas de page. C’est ce qu’il faut, c’est à ça que ça sert.

Maintenant la page des comptes chez Boursorama :



C’est totalement surchargé. Certains éléments sont redondants et d’autres sont secondaires :

Mon solde global est affiché 3 fois au total, en plus des soldes pour chaque compte.

Il y a deux champs de recherche

À quoi sert la petite maison en haut à gauche ? À aller sur le site de boursorama ? Ok, mais alors à quoi sert le logo de Boursorama ?

C’est quoi la différence entre « Produits » et « Mes services » ?

Y a deux fois la gestion du découvert.

Y a deux fois « mes mouvements à venir ».

Y a deux éléments d’aide (un dans le menu en haut, et un tchatbot en bas)

Pourquoi le « info service client » est sur la page principale ? C’est pas dans les notifications, ça, normalement ?

Même remarque pour « mes dossiers en cours ».

le champ de recherche des opérations est trop compliqué. Laissez juste un champ et un bouton « + de critères ».

Pourquoi y a un bouton « ajouter un compte externe » ? Qui fait ça à chaque fois qu’il se connecte ? Cachez ça dans les menus !

Pour vous donner une idée, voilà l’interface nettoyée, à ma façon :



Vous voyez la différence ?

Le menu en haut est plus clair :

J’ai unifié « Mes services » et « Produits » en « Mes produits ».

J’ai viré le lien de parrainage. Ce lien devrait être dans le menu associé au compte (tout en haut à droite)

Le champ de recherche est inutile : un lien, un fonction du site doit être dans les menus. Sur la page « mes comptes », on recherche essentiellement des opérations bancaires, donc le champ de recherche des opérations suffit.

Le lien « bourse est actu » n’a rien à faire dans un espace client. Il doit être sur le site de la banque, ou bien dans le footer.

L’icône dans « aide est contact est supprimé. Il charge inutilement l’interface. Le bouton est écrit en toutes lettres, ça suffit.

L’affichage des différents avoirs est bien plus clair :

au centre, le montant du compte sélectionné. C’est central, c’est LE truc qu’on vient voir sur son espace client. Ça doit être la première chose que l’on voit.

le montant du découvert autorisé est supprimé : il est toujours le même, et doit être visible dans les paramètres du compte, pas du premier coup d’œil.

à gauche, le montant total des avoirs (tous les comptes confondus). C’est le second truc qu’on peut avoir envie de voir.

aussi, voyez la hiérarchie : ce cadre est titré et tout en haut.

juste en dessous, la liste des comptes.

ensuite, je conserve le bouton pour ajouter un compte.

enfin, je conserve une vue sur les dossiers en cours, mais j’aurais pu le cacher.

Notez que j’ai aussi changé le « boursorama banque » dans la liste des comptes par le numéro de compte.

Au centre, la liste des opérations avec une barre de recherche simplifiée :

j’ai viré les champs de date. Ceci doit être mis dans « + de critères ».

en contrepartie, le champ de recherche est plus large et plus visible, tout comme le bouton « rechercher ».

J’ai aussi viré le « mes mouvements à venir ». La liste des mouvements à venir est effectivement affiché juste au-dessus.

J’ai en revanche ajouté un lien « Mes moyens de paiement ». Cela comprend alors la gestion de la carte, du chéquier, du RIB, bref, toute la barre des gros boutons ronds sur la droite.

J’ai viré le bouton « votre avis » (dont je vais peut-être me servir pour leur envoyer ma capture d’écran) : ceci doit être envoyé dans les notifs avec 1 ou 2 mois d’utilisation, pas le jour même de l’ouverture du compte !

J’ai viré le tchatbot aussi. Arrêtez avec ça, tout le monde, c’est d’une débilité sans nom et ça n’a jamais aidé personne.

On pourrait aller encore un peu plus loin dans la simplification de l’affichage, mais je pense que c’est déjà pas mal. Je vais en tout cas déjà leur soumettre ça (sans grande illusion).