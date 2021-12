Voici une magnifique subtilité du CSS, mais parfaitement logique quand-même :

Que se passe-t-il si on met !important dans une variable ?

Voyons ça :

div { --color: red !important; color: var(--color); color: yellow; }

À votre avis ça donne quoi ça en CSS ? Le point litigieux, c’est bien-sûr la présence du !important

Sauf qu’il est à savoir que le !important n’est pas sur une déclaration de propriété, mais sur une déclaration de variable CSS.

Or, une variable ne peut contenir qu’une valeur. La valeur contenue dans --color est donc red . Il faut savoir que le !important ne fait pas partie de la valeur : il s’agit d’un élément de langage qui permet de jouer sur la spécificité, comme un drapeau (un flag).

Résultat : la couleur finale du texte sera décidée par le vainqueur des deux déclarations de color juste en dessous. Comme celle-ci ont la même spécificité, c’est la dernière qui gagne.

Conclusion : le texte est en jaune.

!important n’est pas sans effet !

Maintenant, utiliser un !important dans les variables CSS n’est pas sans effet pour autant.

Regardons :

div { --color: red !important; --color: blue; color: var(--color); }

Ici, aucune ambiguïté sur la déclaration de la couleur, puisqu’il n’y en a qu’une seule : color prendra la valeur contenue dans la variable --color . Oui mais laquelle ?

Réponse : celle dont la déclaration a la spécificité la plus grande ! Autrement dit, la première.

Conclusion : ça donnera du rouge.

Il convient donc de distinguer deux cas de figure :

div { --color: red !important; color: var(--color); color: blue; }

div { --color: red; color: var(--color) !important; color: blue; }

Dans le premier cas, les deux déclarations de couleur ont la même spécificité. C’est donc la dernière qui gagne : le texte sera bleu.

Dans le second cas, c’est la première déclaration qui a la plus grande spécificité (à cause du !important ).

Peu importe qu’elle ait une variable ou non, c’est elle qui gagne : cela donnera du rouge.

Le conflit ? Quel conflit ?

Dans sa conclusion, l’article dit qu’il y a deux niveaux de « scope » (traduction ?) sur lesquelles sont appliqués le !important . Une sur les variables, et une sur les propriétés. Je ne suis pas d’accord avec ça : pour moi il n’y a en a qu’une seule. En revanche, il a deux déclarations différentes à considérer : une sur une variable, et une sur une propriété.

Maintenant, dans les deux cas, on peut ajouter un !important si l’on veut. Et comme ce sont deux choses différentes, elles n’entreront pas en conflit.

Appliquer deux !important à deux propriétés différentes n’est pas un problème :

div { font-weight: bold !important; color: red !important; }

Ces deux choses n’entrent pas en conflit.

Par conséquent, les deux choses suivantes non plus :

div { --color: bleu !important; color: red !important; }

Notez que ci-dessus, la variable --color est déclarée, mais jamais utilisée, donc aucun conflit à l’horizon.

Dans ce qui suit, toujours aucun conflit :

div {

--color: bleu !important;

color: var(--color) !important;

}

Tout est clair : la variable reçoit du bleu. La couleur reçoit la variable. Donc la couleur finale est bleue.

Et même s’il y avait plusieurs déclarations de la variable, celle qui gagne est celle de la plus grande spécificité. Ensuite, c’est la déclaration de la couleur avec la plus grande spécificité qui gagne. Ainsi l’exemple suivant donnera du rouge :

div { --color: red !important; --color: blue; color: var(--color) !important; color: green; }

Parmi les variables, c’est le rouge qui gagne sur le bleu.

Parmi les propriétés, c’est celui avec le var() qui gagne sur celui avec le vert. Or la variable contient du rouge. Donc le texte sera rouge.

Applications à un contexte plus large

Tout ceci est évidemment à mettre dans un contexte plus global avec des déclarations sur des sélecteurs de spécificité différente.

div { --color: blue !important; color: var(--color); } div#foo { --color: orange; color: var(--color); }

Ici ça sera… Bleu !

Regardons la couleur pour commencer. La couleur reçoit ce que contient la variable. Aucune ambiguïté. Et la règle qui s’applique est celle dans le second bloc. Pourquoi ? Parce que le sélecteur y est plus spécifique.

Maintenant que contient cette variable ? Cette variable est celle qui est la plus spécifique. Donc celle avec le !important . Donc le bleu.

En effet, même s’il y a un #id sur le sélecteur du second bloc, la variable --color ne contient pas de l’orange, mais du rouge : le !important sur une propriété est plus spécifique que la même propriété placée sur un ID (Spécificité de 1-0-0-0-1 au lieu de 0-1-0-0-1).

Par contre, il en est différent si le !important sous le deuxième bloc avait été sur la variable au lieu de la propriété :

div { --color: blue; color: var(--color)!important; } div#foo { --color: orange; color: var(--color); }

Dans ce cas, la variable qui s’applique est l’orange dans le second bloc (car cette variable est plus spécifique à cause de l’ID dans le sélecteur).

Par contre la propriété qui s’applique, c’est bien celle du premier bloc (car cette propriété a le !important ). Le texte est donc orange.

Le vocabulaire est important : la propriété et la variable sont des déclarations différentes. Elles ont chacune leur spécificité (au sens de « priorité CSS »).

Si je ne conserve que les éléments qui s’appliquent, ça donne ceci :

div { color: var(--color) !important; } div#foo { --color: orange !important; }

La couleur reçoit une variable, comme indiqué dans le premier bloc. Mais cette variable a une valeur assignée dans le second bloc seulement. Par contre cette valeur ne s’applique sur les div#foo . Si vous avez un div#bar , la variable ne contiendra rien et la propriété sera annulée.

Ça vous semble casse gueule ? Attendez la suite.

Cas des sélecteurs enfants

Jusqu’à maintenant, même si on utilise deux sélecteurs différents, ils ciblent le même élément HTML.

Terminons donc par quelques exemples pour montrer ce qui se passe avec avec des sélecteurs enfants.

Voyons :

div { --color: red !important; color: var(--color) !important; } div a { --color: orange; color: black; }

La question : quelle est la couleur du lien ?

Réponse : noire.

Noire ? Oui, noire. La déclaration tout à la fin.

En effet, le premier bloc a beau avoir des !important sur toutes les propriétés, ils s’appliquent au div , tout comme leur spécificité. Or, seule, la spécificité n’est pas héréditaire. La spécificité n’est héritée que si la valeur sur laquelle elle s’applique est héritée. En réalité, seule la propriété la plus spécifique est alors héritée.

Ainsi, pour savoir ce qui s’applique à notre a , on regarde le code destiné au a . C’est alors lui qui s’appliquera, s’il y en a.

Et le a a une déclaration de couleur : color: black; . L’hérédité ne s’applique donc plus : on applique le color: black; , point barre. L’hérédité ne s’applique qu’en l’absence de déclaration.

Ainsi, si on avait mis :

div { --color: red !important; color: var(--color) !important; } div a { --color: orange; }

Alors, le texte serait rouge. La couleur du a serait héritée du div , et contiendra var(--color) , qui, dans le contexte du div , est rouge.

Pas orange ?

Non : l’orange est du contexte de a . Or la propriété de couleur color est héritée du contexte de div , et là, dans son contexte, c’est bien du rouge que contient la variable.

On aurait même pu mettre un !important dans le second bloc, cela restera rouge, pour la même raison : la couleur est héritée, et l’héritage contient une variable contenant du rouge :

div { --color: red !important; color: var(--color) !important; } div a { --color: orange!important; }

Si l’on voulait du orange, on doit ajouter un color: var(--color) dans le second bloc. Comme ça, la couleur du a est déclarée et non-héritée. Mais il faut bien conserver la déclaration de la variable dans le a , sinon la variable n’est plus déclarée et elle hérite.

Il faut retenir que la variable s’applique sur les propriétés du même contexte. Le parent transmet une propriété ? D’accord, mais sa valeur est également transmise, même si c’est une variable.

Et là on arrive donc à quelque chose de très drôle : quid des variables appliquées à plusieurs propriétés, l’une déclarée et l’autre héritée ?

div { --color: white; color: var(--color); } div a { --color: black; background-color: var(--color); }

Ici le texte sera bien en blanc sur fond noir !

Décomposons :

La couleur : la couleur n’est pas déclarée sur le a . Elle est donc héritée. Et l’héritage contient du blanc : c’est donc du blanc.

. Elle est donc héritée. Et l’héritage contient du blanc : c’est donc du blanc. Le fond : le fond est déclaré sur le a . Le fond contient var(--color) . Et --color , dans ce contexte, contient du noir. Le fond est donc noir.

Si l’on n’avait pas déclaré le --color: black; , alors la variable aurait été héritée, et on aurait eu du blanc sur fond blanc.

Notez que dans ce dernier exemple on n’a mis aucun !important : normal, car la spécificité n’est pas héritée si la propriété sur laquelle elle est appliquée n’est pas elle-même héritée.

On aurait pu en mettre partout dans le premier bloc, on aurait tout de même eu du blanc sur du noir.