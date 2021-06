Je suis webdev à mes heures. Une partie du boulot consiste à savoir quels éléments utiliser dans l’interface des pages web pour avoir une interaction simple entre l’humain et la machine.

Pour une action « A », est-ce qu’il vaut mieux :

utiliser une interface style « menu » ?

utiliser une interface style « champ de texte » ?

utiliser une interface style « bouton » ?

ne pas proposer l’option ?

Tous les développeurs d’interface graphique font face à ça.

Exemples d’interfaces et comment choisir la bonne

Parfois, les choix sont simples. Par exemple, pour proposer de choisir un pseudo, il serait malvenu de proposer 15 menus déroulants de A à Z où l’utilisateur choisit son nom :



Cela serait la galère, non ? Oui, on est d’accord.

Maintenant, imaginez, vous avez question : « Que voulez-vous sur votre sandwich ? »

Lequel de ces sélecteurs est plus pratique :





Évidemment, il s’agit du second. Pourquoi ? Parce qu’il reflète la vraie vie. Dans une sandwicherie, un dialogue se passerait typiquement comme ça. Prenez l’exemple de chaîne « subway », où ça se passe exactement de cette façon :

« je vous met du fromage ?

— oui

— de la salade ?

— oui

— du jambon ?

— non merci

— du beurre ?

— non merci »

Il est donc normal qu’on fasse une interface qui retranscrive tout ça. L’interface humain-machine (IHM) doit idéalement refléter une interaction humain-humain.

Laissez-moi redire ça : une interface humain-machine n’est bien faite que si elle reflète une interaction naturelle entre deux personnes. Autrement, votre interface peut-être considérée comme globalement merdique. Point.

À l’inverse maintenant, s’il n’était pas possible de combiner les ingrédients, mais qu’on était limité à un choix unique, on aurait eu le dialogue suivant :

« je vous met du fromage, de la salade, du jambon, ou bien du beurre ?

— du fromage, s’il vous plaît ! »

… et dans ce cas, l’élément d’interface appropriée aurait été le menu déroulant à choix unique (ou bien une interface à bouton « radio »), mais sûrement pas les cases à cocher qui sont — par nature — à choix multiple.

Ça peut sembler simple, tout ça. Probablement trop. Pourtant, créer des interfaces permettant une expérience utilisateur convenable, c’est un métier, et ce n’est pas pour rien.

Dans les faits, c’est dingue comme il existe des cas d’interfaces tellement pourries qu’on se demande ce qui est passé par la tête de leur concepteurs… et dans celui des managers qui ont embauché ces personnes, et aussi dans celui des chefs de projets qui vont validé ça au cours de réunions « café-croissants-cravates »

Cas d’une interface limitée par contrainte

Parfois, les limitations techniques empêchent de prendre l’interface approprié et on doit faire au mieux.

Ainsi, une guirlande de noël « RGB » qui n’a qu’un seul bouton poussoir, propose les combinaisons « R », « G », « B », « RG », « RB », « GB », « RGB ». Cela correspond à une interface style « menu déroulant » cyclique, en bouclant sur toute les possibilités avant de revenir à la première. À l’utilisateur de s’arrêter à la combinaison qu’il souhaite.

Sur la guirlande avait eu un petit écran tactile pour choisir, il aurait pu proposer des cases à cocher pour permettre de cocher/décocher les couleurs voulues.

Ici, évidemment, on ne va pas mettre un écran tactile sur un câble de guirlande. Donc on fait au mieux.

Sur un appareil plus gros par contre, où l’on n’est pas limité à un seul bouton et qu’on peut virtuellement en mettre autant qu’on veut, on doit en mettre autant qu’il en faut, ni plus, ni moins.

Dans les exemples qui suivent, ce principe n’est pas respecté.

L’interface du système de chauffage d’une voiture

Le sélecteur de chauffage dans sa voiture permet de choisir où l’on envoie l’air chaud (ou froid) :

les vitres (désembuage)

le haut de l’habitacle

les pieds

Et l’on a donc trois boutons bien séparés pour choisir :

vitres : on/off

haut : on/off

pieds : on/off

Imaginez un peu la galère en revanche si on avait un sélecteur circulaire qui boucle entre « haut », « vitres », « haut + vitres », « pieds + vitres », « vitres + haut + pied », etc..

Comme ça :



Heu… mais c’est ce que font toutes les voitures !

Et oui, et je trouve que c’est du gros n’importe quoi.

Comment faire si je veux les vitres et le haut ? On peut pas.

Par contre, je peux avoir les vitres et les pieds. C’est à rien n’y comprendre.

Va-t-on me faire croire que ce n’est pas possible — techniquement — de faire 3 boutons on/off pour choisir où envoyer l’air ? Surtout dans les voitures actuelles qui ont des climatisations bi-, tri- voire quadri-zone, où l’on peut envoyer l’air chaud à gauche, l’air froid à droite, ou vice-versa et la même chose à l’arrière au gré de chacun des passagers.

Je ne connais pas une seule @#%µ& de voiture qui propose une interface correcte pour ce système.

La mienne, qui date de 2020, et qui a plus d’options que je n’utilise, a ce style de sélecteur merdique ! Pire, il s’agit même d’un bouton tactile cyclique qui empêche de voir où on en est dans la boucle et où les autres sélecteurs — clim, désembuage auto, bi-zone — entrent en conflit ou réinitialisent ce premier sélecteur.

C’est absolument ridicule, mais ce n’est pas un cas isolé.

L’interface des fours électriques

Dans ma cuisine j’ai un four électrique avec une grille en haut, une grille en bas et un ventilateur pour faire circuler la chaleur.

Pensez-vous qu’ils auraient fait trois boutons ?

haut : on/off

bas : on/off

ventilateur : on/off

Bien-sûr que non :



Et je passe sous silence les interfaces abominables des fours à micro-ondes avec « réchauffer », « cuisson », « décongélation », et tout un tas de pré-réglages à la con qui ne suffisent qu’à 0,3 % des cas et qui ne fonctionne que 5 % du temps.

En règle général, pour ce genre d’appareil, on devrait se contenter de deux choses :

la puissance

la durée

La chauffe d’un plat est conditionné par l’énergie thermique qu’elle reçoit de l’appareil.

Or vous savez-quoi ? L’énergie est le produit de la puissance par la durée d’exposition à cette puissance : E = W×t.

Deux boutons suffisent donc pour un four à micro-ondes, un four, une chauffe biberon, une plaque chauffante…

Les machines à laver

Et sur les machines à laver ?

Pourquoi devrait-il être simple de constituer son propre programme avec pré-lavage (oui/non), lavage (oui/non), essorage (oui/non) ?

Est-il écrit quelque part qu’il doit y avoir systématiquement un bouton circulaire avec N choix parmi toutes les possibilités, qui plus est sans ordre logique, et de surcroît où il en manque toujours une ou deux ?

Là aussi, de façon général, réservez les boutons circulaires à un choix qui permette de graduellement changer un paramètre : température, vitesse d’essorage… N’utilisez pas ça pour des options décorrélées entre-elles.

