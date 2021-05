Présentation

oText, c’est le programme « maison » que j’utilise pour publier des articles sur ce blog.

Depuis longtemps, il s’agit d’un peu plus qu’un simple moteur de blog, puisqu’il me permet également de partager mes liens « au fil du web », d’envoyer des fichiers sur mon serveur, de suivre mes flux RSS, d’avoir un moyen de prise de notes (façon Google Keep), de gérer un agenda, et plus…

… le tout sous une même interface de gestion, ce qui était le but visé depuis le début.

Ça ressemble un peu à NextCloud, dit comme ça, mais NextCloud est beaucoup plus complet, avec application mobile, gestion Caldav, CardDav, sondages, formulaires, modules…

Mon outil, en contrepartie du nombre restreint de fonctions, est plus léger (seulement 1,3 Mo, contre 375 Mo pour NextCloud). Il suffit néanmoins si vous voulez simplement un petit script web dans le navigateur. Et c’est mon cas.

Ça fait longtemps que je n’en ai pas parlé ici, mais je considère que cette version est relativement aboutie. Les principales nouveautés concernent un thème admin peaufiné avec un choix clair ou sombre (on peut forcer l’un ou l’autre, ou alors laisser le navigateur choisir en fonction des préférences du système). Le thème public — refait lui aussi — s’adapte par défaut aux paramètres du navigateur de l’internaute.

Comme toujours, l’accent est mis à la fois sur l’UX/UI en material-design, et respect des standards du Web et la légèreté (l’interface en JS reste très rapide), et sur la présence des options les plus utiles sans tout le superflu présent sur d’autres programmes du genre.

Astuce : vu le poids du script (1 Mo), vous pouvez l’installer et l’utiliser comme un lecteur RSS seul, ou pour l’agenda ou les notes seules… bref, en profiter même si vous n’avez pas besoin d’un blog, mais que vous cherchez quelque chose de léger quand-même.

Téléchargement

Fichier 7z : otext.7z

Taille : 410 062 octets

Sha1 : 61b1ba1a3505fbaf15b08327a1765e2312197fbb

Installation

dézippez le fichier dans un dossier « ./blog » envoyez ce dossier sur votre serveur rendez-vous dans le dossier ./blog suivez les quelques étapes d’installation (création d’un pseudo, d’un mot de passe, etc.)

Captures d’écran

Voir sur le folio.

La capture d’en-tête donne déjà une idée.

Dépendances

Côté serveur :

PHP 5.7+

minimum 1.5 Mb d’espace disque (plus de données = plus d’espace disque requis)

Modules PHP :

pdo

pdo-sqlite ou pdo-mysql

php-curl

php-gd

php-xml

php-zip

php-mbstring

(PDO : pour la base de données ; cURL : pour les flux RSS et pour récupérer les titres des liens ; GD : pour le traitement des images uploadées ; XML : pour le parsage des flux RSS ; ZIP : pour la fonction d’export de les données dans une archive ; MBString : pour un support Unicode étendu)

Côté client :

un navigateur récent (testé avec succès sous Firefox et Vivaldi, desktop et mobile).

JavaScript (local) doit être activé (il n’y a aucune dépendance tierce)

Les cookies doivent être autorisés (uniquement des cookies fonctionnels).

Défauts et fonctions absentes

Je n’ai pas spécifiquement fait attention à l’accessibilité (navigation au clavier, etc.), même si ça ne doit dans l’ensemble pas être pire qu’ailleurs.

Pas de markdown dans l’éditeur de texte (ça reste du BBCode, ou bien du HTML pour les articles).

Des bugs ? Des suggestions ?

En commentaire ci-dessous.

Par contre, j’ai codé tout ça avant tout pour moi et je le mets en ligne à qui le veut, tel quel, dans l’espoir qu’il puisse être jugé utile à d’autres.

Considérez que ce script a simplement le mérite d’exister et d’être à disposition. Il n’y a pas de support ni de maintenance publique du script. Je n’ai pas le temps (ni l’envie) pour gérer le projet ou de façon plus active.

Si vous voulez une fonction spécifique, je vous conseille de la coder vous-même ou de trouver quelqu’un d’autre que moi pour le faire.

Soutien ?

J’ai eu le cas pour d’autres trucs : si certains se sentent l’envie de payer pour ce script, déjà merci, ensuite veuillez me contacter pour qu’on en discute.

Autre chose ?

Non.