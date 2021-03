Voir cet article :

Donc pour résumer l’article ; les Stories peuvent :

…se créer depuis les versions Android et iOS de l’application. ;

On peut y mêler comme d’habitude du texte, des photos et des vidéos. ;

…ont une URL permanente ;

… leur permettant d’être partagées sur d’autres plateformes ;

Comme les autres contenus, elles peuvent être vues, aimées et commentées ;

… peuvent également être automatiquement envoyées sur les réseaux sociaux ;

les Stories de Wordpress ne disparaissent pas après 24 heures ;

De fait, la plateforme les pousse pour des contenus comme des guides étape par étape, des recettes et tutoriels de cuisine, des mises à jour sur les projets pratiques ou encore des photos et vidéos “behind-the-scenes”..

En résumé : une storie, ça crée un article au contenu mixte, avec une URL dédiée qu’on peut partager partout.

En prime, on a le droit d’y raconter ce qu’on veut (trop aimable).

Bravo, Wordpress ! BRA-VO !

Ça s’appelle un blog. UN BLOG.

Tu as réinventé les @%£$~# de blogs ! Rappelle-moi déjà ton origine, ton cœur de métier depuis 20 ans ?

*facepalm*

Sans déconner… Tout le monde se gargarise en disant que c’est la fin des blogs, mais tous les « réseaux sociaux » ne sont en fait que des plateformes de blogging (bon ok, certains sont de la micro-blogging, d’autres spécialisés dans les images ou encore les vidéos #innovationTaMère).

Le blogging n’est pas mort du tout. Il a juste été privatisé en fait, et on lui a collé un nouveau nom au cul et un joli papier cadeau à base de publicité et de tracker. Et tout le monde adore ça.