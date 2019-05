Selon LCI, les jours fériés, c’est ça en Europe :

On passe sur le fait qu’il manque certains pays.

Aussi étrangement, quand je cherche, je ne trouve pas du tout les mêmes chiffres.

Du coup, voici un correctif.

France : 11 jours fériés (+2 selon les régions).

Allemagne : 11 jours fériés et non pas 9 (+7 fêtes selon les régions).

Royaume Uni : 6 jours fériés et non pas 8 (+4 fêtes selon les régions).

Irlande : 7 jours fériés et non pas 9.

Espagne : 10 jours fériés et non pas 14 (+18 fêtes selon les régions).

Danemark : 11 jours fériés et non pas 9.

Pays-Bas : 7 jours fériés, et non pas 8.

On note qu’à part la France, il n’y a pas un seul chiffre qui sont pareil (dans un sens ou dans l’autre).

Note :

pour les jours fériés, je considère les jours fériés légaux et les jours fériés considérés comme légaux selon l’article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais. Par exemple, c’est pour qu’en Allemagne j’en compte 9+2=11.

pour les fêtes régionales, j’ai sommé toutes les fêtes régionales, peu importe les régions. Le « +18 » de l’Espagne ne signifie donc pas que certaines régions ont 28 jours fériés, juste qu’il y a 18 jours fériés à répartir selon les régions. Il y a aussi des fêtes qui sont observées par ~90 % de la population mais pas les 10 % restants. Ceux là restent dans le chiffre entre parenthèses.

Dans cette liste, la France semble toujours avoir plus de jours fériés que les autres.

Voici donc quelques autres pays que j’ajoute, pour voir si c’est vrai sur une carte complète :

Autriche : 13 jours fériés.

Belgique : 10 jours fériés.

Grèce : 12 jours fériés.

Italie : 12 jours fériés.

Suède : 11 jours fériés.

Finlande : 13 jours fériés.

Pologne : 13 jours fériés.

Luxembourg : 10 jours fériés . 11 jours fériés (la journée de l’Europe a été ajoutée cette année).

Lettonie : 12 jours fériés.

Portugal : 13 jours fériés.

Roumanie : 13 jours fériés.

Lituanie : 13 jours fériés.

(source de ces données)

Du coup, je vais faire comme LCI et mentir.

Voici ma carte :



On fait quoi maintenant ?

On en rajoute du coup ?

Ou alors on peut aussi rester comme c’est maintenant et respecter le passé, que ce soit pour plaire ou pour déplaire. Que l’on parle de fêtes d’origine religieuses, historiques, populaires, nationales…